La maison d'édition de Châteaulin Locus Solus revient chaque premier mercredi du mois dans Lem pour nous informer de ses actualités et parutions. En octobre 2025, un atlas de Quimper, l'histoire de Lorient pendant la Seconde Guerre mondiale, l'architecture contemporaine du Morbihan et la vie de château d'antan en photos.

La vie de Château dans l’objectif de Gustave William Lemaire (1848-1928). Alexis Durand, chargé d’études documentaires aux Archives de Loir-et-Cher. Préfaces de M. Désiré dit Gosset (Dir. MPP) et P. Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Coédition Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie MPP / Conseil départemental de Loir-et-Cher - Focus Collection photos

Alexis Durand, chargé d’études documentaires aux Archives de Loir-et-Cher. Préfaces de M. Désiré dit Gosset (Dir. MPP) et P. Gouet, président du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Coédition Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie MPP / Conseil départemental de Loir-et-Cher - Focus Collection photos Architecture contemporaine dans le Morbihan : l'art d'habiter le territoire. Collectif sous la direction de Stéphane Lemoine, Kourtney Roy, photographies, Clément Gy, Nicolas Passemier, dessins, Goulven Jaffrès, textes. Coédition DDTM 56

Collectif sous la direction de Stéphane Lemoine, Kourtney Roy, photographies, Clément Gy, Nicolas Passemier, dessins, Goulven Jaffrès, textes. Coédition DDTM 56 Atlas de Quimper, Géographie d’une ville en mouvement, Nicolas Bernard

Nicolas Bernard Le Pays de Lorient à l'épreuve de la guerre 1939-1949, Christophe Deutsch-Dumolin, Marine Coadic. Coédition Ville de Lorient

Retrouvez Locus Solus au festival du livre en Bretagne de Carhaix les 25 et 26 octobre 2025