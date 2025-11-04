Six parutions et quatre salons pour la maison d'édition de Châteaulin Locus Solus en novembre 2025 : trois peintres, des photos des bannières bretonnes, une drôle de lettre bien de chez nous, et une histoire cruelle.

Trois nouveaux ouvrages sont parus dans la collection 36 vues

Maurice Denis - Les couleurs de la vie de Denis-Michel Boëll

de Denis-Michel Boëll Pierre Péron - Un art sans frontières de Françoise Péron

de Françoise Péron Jean Le Merdy - Au-delà du simple perçu de François Bellec

On notera aussi les publication de

Le K barré, lettre interdite, par Yann Riou & Jacques André

par Yann Riou & Jacques André Bannières - L’étoffe des pardons par la Région Bretagne, Service de l’Inventaire du Patrimoine culturel

par la Région Bretagne, Service de l’Inventaire du Patrimoine culturel Les oubliés de l'île Saint-Paul - La mort n'attend pas de Dominique Le Brun, Illustration de couverture d'Emmanuel Lepage, Collection Histoire maritime

Locus Solus et ses autrices et auteurs participent également à quatre salon ce mois-ci :

Retrouvez Locus Solus au festival du livre en Bretagne de Carhaix les 25 et 26 octobre 2025