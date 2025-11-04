Locus Solus : nouvelles de novembre 2025Publié le 05/11/2025
Six parutions et quatre salons pour la maison d'édition de Châteaulin Locus Solus en novembre 2025 : trois peintres, des photos des bannières bretonnes, une drôle de lettre bien de chez nous, et une histoire cruelle.
Trois nouveaux ouvrages sont parus dans la collection 36 vues
- Maurice Denis - Les couleurs de la vie de Denis-Michel Boëll
- Pierre Péron - Un art sans frontières de Françoise Péron
- Jean Le Merdy - Au-delà du simple perçu de François Bellec
On notera aussi les publication de
- Le K barré, lettre interdite, par Yann Riou & Jacques André
- Bannières - L’étoffe des pardons par la Région Bretagne, Service de l’Inventaire du Patrimoine culturel
- Les oubliés de l'île Saint-Paul - La mort n'attend pas de Dominique Le Brun, Illustration de couverture d'Emmanuel Lepage, Collection Histoire maritime
Locus Solus et ses autrices et auteurs participent également à quatre salon ce mois-ci :
- Le festival Livre et mer de Concarneau les 8 et 9 novembre 2025
- Le salon du livre de Châteaulin du 12 au 16 novembre 2025
- Le festival du livre en Bretagne de Guérande, les 15 et 16 novembre 2025
- Le festival du livre jeunesse multilingue de Pluguffan 23 novembre 2025
