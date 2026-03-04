Un mois de mars 2026 en vues et en bulles chez Locus Solus, maison d'édition de Châteaulin : trois nouvelles parutions dans la collection de livres d'arts 36 vues et un salon quimpérois Penn ar BD les 14 et 15 mars 2026.

La collection 36 vues s'enrichit de trois ouvrages :

Lucien Simon , par André Cariou

, par André Cariou Alfons Mucha Modern Style , par Denis-Michel Boëll

, par Denis-Michel Boëll Lucien-Victor Delpy - Une vocation maritime, par Marine Delpy

Locus Solus participe au salon de Quimper Penn ar BD, consacré aux bandes dessinées, les 14 et 15 mars 2026 au Parc des expositions. Trois auteurs de la maison d'édition y seront : Christian Cailleaux, Christine Le Derout et Christelle Le Guen.