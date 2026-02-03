Les oeuvres de deux Gérard en février 2026 chez Locus SolusPublié le 04/02/2026
Un mois de février 2026 encore calme chez Locus Solus, maison d'édition de Châteaulin, sauf pour deux Gérard : une tournée bretonne de 4500 km racontée par Gérard Alle, autour de son dernier film, et des contes populaires revisités par Gérard Lomenec'h.
- C’est ma tournée Carnets de route de Gérard Alle
- Contes populaires de Bretagne Textes réunis et présentés par Gérard Lomenec’h Illustration de couverture Bruno Le Floc’h
- Contes populaires des pays celtiques Textes réunis et présentés par Gérard Lomenec’h Illustration de couverture Bruno Le Floc’h