Portes ouvertes et parutions de Locus Solus en décembre 2025

Publié le 04/12/2025
Quatre parutions dont trois beaux livres à offrir et des portes ouvertes de fin d'année à la maison d'édition de Châteaulin Locus Solus en décembre 2025.

Le site internet de Locus solus 

  • Arthur cycle intégral - Tome 4 L’hiver : La queste du Graal, réécrit par Tristan Pichard
  • Vues des ports de France - Joseph Vernet 1714-1789, collectif d’auteurs coordonnés par le Musée de la Marine, coéditeur
  • Nicolas Daubanes, dessiner la guerre (1870-1945) - Feu sans cendre, Julien Voinot, Laëtitia Desserrières, pour le musée de l’Armée (coéditeur), Nicolas Daubanes (né en 1983 dans le Tarn)
  • Art déco - Modernités bretonnes, Olivier Levasseur + divers contributeurs 

Christine Le Dérout sera présente en dédicace au​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​x portes ouvertes Locus Solus à Châteaulin, le samedi 6 décembre 2025.