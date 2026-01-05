Malgré des ventes en librairie en baisse, l'activité publication de Locus Solus est restée stable en 2025, année marquée par la disparition d'un éditeur finistérien emblématique : Coop Breizh. En 2026, la maison d'édition de Châteaulin fêtera les 400 ans de la Marine nationale et se chargera du catalogue de l'exposition du musée Mathurin Méheut de Lamballe.

Le site internet de Locus Solus

En 2025, Locus Solus a sorti 45 publications, soit presque autant qu'en 2024, même si les ventes en librairie ont fléchi. Localement, l'année a été marquée par la disparition de Coop Breizh, maison d'édition, de diffusion et de distribution emblématique du Finistère. Palémon a repris la distribution ; Locus Solus a proposé à une quinzaine d'auteurices d'assurer la continuité de la diffusion de leurs ouvrages.

Marie Détrée, peintre officielle de la Marine, est l'illustratrice de la carte de vœux et du catalogue de Locus Solus pour 2026. L'année sera d'ailleurs marquée par un événement culturel majeur, les 400 ans de la Marine nationale, thème d'une bande dessinée collective éditée pour l'occasion : Royale ! paraitra au printemps.

Le musée Mathurin Méheut de Lamballe prépare une exposition sur le peintre et Henri Rivière : Regards japonisants sur la Bretagne, dont le catalogue est confié à Locus Solus.