Locus Solus a bien résisté en 2024 dans un contexte pas toujours facile pour les éditeurs. La maison d'édition de Châteaulin peut donc aborder 2025 avec optimisme.

Le site internet de Locus solus

En 2024, Locus Solus a publié 47 nouveaux livres et en a réimprimé 6. Vingt nouveaux auteurs/autrices et illustratrices/illustrateurs ont rejoint la maison d'édition, tout comme Kevin, chargé de la gestion, comptabilité et l'administration. Livre hebdo a classé Locus Solus à la 84e place des maisons d'édition en France. Toute l'année, l'équipe de Locus participe à de nombreux salons, une vingtaine en 2024. Le mois du livre organisé par Livre et lecture a aussi été suivi par les Châteaulinois qui ont organisé à l'occasion leur Printemps des libraires qui se renouvellera fin mars 2025.

Même si l'édition connaît des difficultés, notamment en Bretagne (une campagne de publicité a d'ailleurs été organisée pour promouvoir l'édition régionale), Locus Solus reste optimiste pour 2025. Les publications de l'année viseront d'ailleurs un public au-delà de la Bretagne.

La carte de vœux 2025 est signée Lorenzo Mattotti avec qui la maison d'édition prépare un beau livre.