A la charnière de deux années, Régis Lemersier, chargé de promotion de Locus solus, nous dessine la rétrospective 2023 et les perspectives 2024 de la maison d’édition de Châteaulin.

L'année 2023 aura été marquée par un nouveau show room dans les locaux de la maison d'édition à Châteaulin ; on peut y retrouver les ouvrages publiés à la vente mais aussi des événements.

Deux embauches ont renforcé l'équipe : une assistante commerciale et communication et un éditeur junior spécialisé BD et basé à Paris. Locus solus met donc un pied dans la capitale et compte désormais 8 salariés.

En 2024, Locus solus prévoit de renouveler à Châteaulin son Printemps des libraires (et bibliothécaires) pour échanger entre professionnels le 18 mars, et ses portes-ouvertes en juin et en décembre.

La carte de vœux 2024 est signée Miles Hyman avec qui la maison d'édition prépare un beau livre.