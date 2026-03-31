Un catalogue, cinq publications et deux salons chez Locus Solus en avril 2026Publié le 02/04/2026
Locus Solus, maison d'édition de Châteaulin nous présente chaque premier jeudi du mois dans Lem la quotidienne ses dernières actualités. En avril 2026, voici le nouveau catalogue, cinq publications et deux salons à venir.
Le site internet de Locus Solus
Le catalogue 2026 est paru ! La couverture fait référence au thème choisi par Locus Solus cette année, l'exotisme, et elle est signée Marie Détrée. On peut se le procurer gratuitement au siège de la Maison d'édition à Châteaulin ou contre paiement des frais de port par voie postale.
Ce mois-ci, cinq nouveautés à signaler :
- Petite histoire de la Bretagne - De la préhistoire à nos jours de Gwenola Pichard et Michèle Guilloux
- Nantes disparue 1855-1880 - Dans l’œil des tout premiers photographes de Jean-Claude Potet, Véronique Guitton et Alain Croix
- Atlas de la réserve de biosphère d’Iroise Nouvelle édition 2026), ouvrage collectif sous la direction de Pierre Stéphan et Cyril Tissot
Deux anthologies collectées et présentées par Gérard Lomenec'h
- Contes populaires des dolmens et menhirs
- Contes populaires de la mer et des marins
Locus Solus participe à deux salons prochainement :
- Le salon du livre de Paris au Grand Palais du 17 au 19 avril 2026, avec plusieurs auteurs autour des 400 ans de la Marine
- Le nouveau salon de BD Fun en bulles dimanche 3 mai 2026 à Ploudaniel