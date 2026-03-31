Locus Solus, maison d'édition de Châteaulin nous présente chaque premier jeudi du mois dans Lem la quotidienne ses dernières actualités. En avril 2026, voici le nouveau catalogue, cinq publications et deux salons à venir.

Le site internet de Locus Solus

Le catalogue 2026 est paru ! La couverture fait référence au thème choisi par Locus Solus cette année, l'exotisme, et elle est signée Marie Détrée. On peut se le procurer gratuitement au siège de la Maison d'édition à Châteaulin ou contre paiement des frais de port par voie postale.

Ce mois-ci, cinq nouveautés à signaler :

Petite histoire de la Bretagne - De la préhistoire à nos jours de Gwenola Pichard et Michèle Guilloux

de Gwenola Pichard et Michèle Guilloux Nantes disparue 1855-1880 - Dans l’œil des tout premiers photographes de Jean-Claude Potet, Véronique Guitton et Alain Croix

de Jean-Claude Potet, Véronique Guitton et Alain Croix Atlas de la réserve de biosphère d’Iroise Nouvelle édition 2026), ouvrage collectif sous la direction de Pierre Stéphan et Cyril Tissot

Deux anthologies collectées et présentées par Gérard Lomenec'h

Contes populaires des dolmens et menhirs

Contes populaires de la mer et des marins

Locus Solus participe à deux salons prochainement :