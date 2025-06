Visite guidée aux Genêts d'Or de Dinéault avec les CM des l'école Pierre Douguet

photo : les élèves de CM1-CM2 devant l'entrée des Genêts d'Or de Dinéault

Cette année, les élèves de l'école Pierre Douguet à Dinéault travaillent autour du handicap et notamment du handicap à l'école. Les CM1-CM2 ont eu la chance d'avoir une visite guidée des Genêts d'Or de Dinéault !

Après avoir interviewé les professionnel·le·s et les résident·e·s des Genêts d'Or de Dinéault, les CM1-CM2 ont pu visiter le foyer Menez Bihan. Annaël Iszraelewicz, éducatrice spécialisée, a guidé les enfants dans les différentes unités et a répondu à leurs questions. Pourquoi il y a une tente au milieu du salon ? Pourquoi il y a des balles de tennis aux pieds des chaises ? Comment on communique avec des personnes qui ne parlent pas ou très peu ?