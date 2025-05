Ecouter le handicap : Rencontres aux Genêts d'Or de Dinéault

Cette année, les élèves de l'école Pierre Douguet à Dinéault travaillent autour du handicap et notamment du handicap à l'école. Les CM1-CM2 se sont rendu·e·s aux Genêts d'Or de Dinéault pour rencontrer les professionnel·le·s et les résident·e·s.

Les élèves ont pu interviewer plusieurs professionnel·le·s des Genêts d'Or de Dinéault : Marion, aide soignante et monitrice éducatrice, Sarah, infirmière, Mickaël coordinateur et Annaël, éducatrice spécialisée et coordinatrice.

Les enfants ont posé des questions sur les métiers des professionnel·le·s, ce qui leur plaît et ce qui peut être compliqué, et sur les résident·e·s et leurs activités. Les professionnel·le·s ont raconté que leur objectif était de rendre la vie des résident·e·s la plus facile possible et d'écouter leurs envies, de ne pas décider à leur place. L'important, c'est l'autodétermination ! Ce qui est important aussi pour les professionnel·le·s des Genêts d'Or de Dinéault c'est la solidarité et l'entraide qui y existe.

L'interview a aussi été l'occasion de parler de la course de 10km entre Plogonnec et Quimper à laquelle ont participé cinq professionnel·le·s autour d'un résident passionné de sport !

Les élèves de CM1-CM2 ont aussi pu interviewer Antoine et Axel sur leurs vies et les activités qui leurs plaisent !

Dans cette émission, vous pourrez aussi entendre les enfants avant et après leur visite et leurs rencontres aux Genêts d'Or.