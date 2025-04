Ecouter le handicap à l'école : retour de la Finlande

Dans le cadre d'un projet Erasmus+, les professionnelles de l'école Pierre Douguet à Dinéault vont partir plusieurs fois à l'étranger. L'objectif de ce projet est notamment de voir comment est pensé et mis en pratique l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. Les élèves de CM1-CM2 ont eu la chance de les interviewer après leur séjour en Finlande.

Les CM1-CM2 ont pu poser toutes leurs questions à Céline Merrer, maîtresse des CE1-CE2, Florence Jacob, ATSEM et Alison Gouedic, maîtresse des CE1-CE2 et directrice de l'école. Accompagnées d'autres professionnelles de l'école, elles sont parties en Finlande au début du mois de février. Elles ont passer 10 jours à Porvoo, une ville proche de la capitale Helsinki.

Lors de ce séjour en Finlande, les professionnelles de l'école ont observé le fonctionnement de deux écoles suédoises et ont pu échanger avec des professeurs. Elles ont constater que les méthodes d'apprentissage n'étaient pas si différentes de ce qui existe en France (travail sur fichiers) hormis des cours de couture, de tricot et de menuiserie.

Les grandes différences résident dans les moyens matériels et humains. En effet, les effectifs des classes étaient plus petits et/ou étaient accompagnés par plus d'adultes. Par exemple, une classe de 28 élèves est considérée comme un gros effectif en Finlande. Pour répondre aux besoins des 28 élèves, il y a deux professeurs dans cette classe afin de travailler en plus petits groupes. Il existe aussi des AESH (accompagnant d'élève en situation de handicap) en Finlande. Mais à la différence de la France, il y a un·e assitant·e pour une classe et si besoin, un·e assistant·e pour un·e élève avec des besoins particuliers. Il y a aussi de nombreux équipements qui permettent notamment de bien accueillir des enfants qui auraient du mal à rester dans le groupe : cabanes et niches dans les couloirs, matériels pour bouger dans la classe, paravent pour s'isoler et se concentrer,...

Les professionnelles de l'école ont constaté que les élèves en situation de handicap étaient très inclus dans les classes et dans les apprentissages qui sont très diversifiés (menuiserie, tricot, couture). Pour Alison Gouedic, en Finlande, la focale n'est pas mise sur le terme handicap : "ils prennent plus en compte les besoins de l'enfant dans sa globalité et sa différence, qu'il soit porteur ou non d'un handicap".

Les professionnelles de l'école reviennent donc d'un voyage "instructif" et "enrichissant" avec des idées pour l'école de Dinéault. Elles ont déjà commencé quelques changements avec les chaussons dans les classes et moins de matériels sur les tables pour une meilleur concentration. Le séjour en Finlande a aussi été "décomplexant" pour Céline Merrer et ses collègues. A côté des écoles finlandaises qui sont parfois perçues comme un idéal éducatif, l'école Pierre Douguet propose des choses innovantes comme l'école dehors, l'importance de la sensibilisation à la biodiversité et l'Aire Terrestre Éducative.



Les élèves de CM1-CM2 ont profiter de la fin de l'interview pour en savoir plus sur la Finlande et notamment sur ses spécialités (sauna, renne,...), sa météo, ses paysages,...