Ecouter le handicap à l'école : départ pour la Finlande

photo : les professionnelles de l'école lors de leur première mobilité au Portugal dans le cadre de leur projet Erasmus+

Dans le cadre d'un projet Erasmus+, les professionnelles de l'école Pierre Douguet à Dinéault vont partir plusieurs fois à l'étranger. L'objectif de ce projet est notamment de voir comment est pensé et mis en pratique l'accueil des élèves en situation de handicap à l'école. Les élèves de CM1-CM2 ont eu la chance de les interviewer avant leur départ pour la Finlande.

Les CM1-CM2 ont pu poser toutes leurs questions à Céline Merrer, maîtresse des CE1-CE2, Amandine Le Bouder, AESH , Florence Jacob, ATSEM et Alison Gouedic, maîtresse des CE1-CE2 et directrice de l'école, qui partent en Finlande au début du mois de février. Elles vont passer 10 jours à Porvoo, une ville proche de la capitale Helsinki.

Au programme, les professionnelles de l'école ont prévu de nombeuses observations au sein de l'école de Porvoo. L'objectif est de regarder les pratiques et d'échanger avec les enseignant·e·s finlandais·e·s pour peut être s'inspirer de certaines méthodes et savoirs faire. Les professionnelles de Dinéault ont fait le choix de la Finlande pour son inclusion en terme de handicap à l'école et ses pratiques pédagogiques innovantes comme l'importance donnée à l'école dehors.

Les CM1-CM2 auront l'occasion d'interviewer à nouveau Céline Merrer, Amandine Le Bouder, Florence Jacob et Alison Gouedic pour savoir quelles pratiques éducatives elles ont pu observer mais aussi si elles ont réussi à voir des aurores boréales !

Une interview à retrouver prochainement sur Transistoc'h !