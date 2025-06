Le Festival des jeux et sports bretons revient à l’Écomusée des Monts d’Arrée

Le 27 juillet 2025, l’Écomusée des Monts d’Arrée organise la quatrième édition du Festival des jeux et sports bretons. L’événement vise à faire découvrir et transmettre des pratiques traditionnelles du patrimoine immatériel breton, à travers des initiations, des démonstrations et un championnat de Bretagne des jeux de force.

De 10h à 18h, le public pourra s’initier à une large variété de disciplines : jeux de force (lever de perche, soulevé de civière, tir à la corde), jeux d’adresse (palet sur terre, quilles du Léon, boultenn), mais aussi lancer de haches et de couteaux, avec une zone spécifiquement adaptée aux enfants dès 6 ans. Un espace sera également consacré aux jeux en bois collaboratifs, conçus pour être accessibles en famille. Le championnat de Bretagne, organisé par la Fédération des Sports et Jeux Bretons, se déroulera sur place, sans inscription préalable, dans un esprit populaire et ouvert.

Lancé en 2021, le festival s’inscrit dans une dynamique de valorisation des pratiques sportives régionales. L’entrée est fixée à 5 euros pour les adultes, gratuite pour les moins de 18 ans.

Programme détaillé et informations pratiques sur www.ecomusee-monts-arree.fr.