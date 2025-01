Après avoir participé au chantier de la venelle de Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h, des étudiantes et étudiants de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles reviennent scruter la vallée de l'Aulne pour en faire un atlas.

Eloïse et Corentin avaient participé au chantier d’aménagement de la venelle de la gare de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h en juin 2023. Cet épisode leur a donné envie d'explorer plus avant notre territoire, en particulier la vallée de l'Aulne, toujours depuis Pont-de-Buis. Cette fois c'est dans le cadre d'un projet tutoré de constitution d'atlas que les jeunes paysagistes reviennent. Juliette, Ronan et Tristan se sont laissés embarquer vers l'Aulne maritime.

En troisième année à l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, elles et ils abordent le paysage au sens large, depuis les travaux concrets les mains dans la terre jusqu'à la réflexion politique et sociale sur ce qu'est un paysage. C'est tout l'intérêt de leur démarche. Le petit groupe est donc venu arpenter la vallée de l'Aulne début novembre, collectant des paroles et des objets. Ces connaissances serviront de base à l'élaboration de l'atlas qui prendra notamment une forme numérique. Un premier rendu est prévu pour fin janvier 2024 ; un autre pour mars 2024 sans doute de nouveau sur place.

Travail de terrain à la recherche de tous les aspects du paysage et de ses évolutions

L'intérêt d'un tel travail, c'est son approche globale justement : à la fois sensorielle et émotionnelle (le paysage ressenti) mais aussi économique (quelles activités transforment le paysage), urbaine (aménagements), sociale (conditions de vie), écologique (état des éléments naturels du paysage)... il s'agit aussi d'étudier les dynamiques, les évolutions de ce paysage.