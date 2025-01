Une école expérimentale du vélo ouvrira à Quimper pour le printemps 2024 !

Encourager la pratique sportive et les mobilités douces, tels sont les objectifs de la Ville de Quimper pour 2024. L’expérimentation de l'école municipale du vélo aura lieu au printemps et permettra à plusieurs enfants âgés de 5 à 7 ans d’apprendre à faire du vélo en toute sécurité !

On apprend de plus en plus tard à faire du vélo

D’après Aurélien Nicolas, éducateur sportif à la direction des sports, les enfants apprennent à faire du vélo de plus en plus tard et sortent de moins en moins dehors à vélo. Depuis 50 ans, l’augmentation de la motorisation des déplacements et le renforcement du contrôle parental contribuent à restreindre la pratique à vélo des enfants. Elle présente pourtant des atouts pour la santé et l’environnement (étude HAL science). L'école municipale expérimentale est donc destinée à permettre aux enfants de renouer avec le vélo tout en prenant conscience des dangers et du code de la route. Ce projet a aussi pour but de nous encourager à repenser nos modes de déplacements pour un futur plus vert en habituant les enfants à avoir le reflexe du vélo.

Un certificat “ savoir rouler à vélo”

On connaît bien le certificat “savoir nager” obligatoire au collège, mais depuis peu il existe “savoir rouler à vélo”. Les séances de l’école se diviseront en trois blocs : “savoir pédaler”, “ savoir circuler” et “savoir rouler à vélo”. Les enfants progresseront en dix séances et apprendront à tenir l’équilibre, freiner, diriger, comprendre les panneaux et le code la route, etc. L’objectif est de faire du vélo de manière plus sûre mais également de rassurer les parents !

Et après ces 10 séances ?

Si cette expérimentation est une réussite, elle sera sûrement réitérée à la rentrée de septembre 2024 et pourquoi pas pour les adultes ! “L’enjeux actuel, c’est les vélos électriques” pour Christelle Quere adjointe aux sports de Quimper ; la Ville envisage donc de proposer cette école aux adultes pour leur apprendre aussi à bien rouler en vélo électrique, beaucoup plus rapide qu'un vélo classique. À terme, cette expérimentation pourrait s’installer de manière plus durable et contribuer à valoriser le vélo en ville, entre autres avec l’arrivée de nouvelles pistes cyclables actuellement en travaux à Quimper.

Informations pratiques

Les cours se déroulent sur dix séances de 1h15, organisées du 15 mai au 3 juillet 2024. Les inscriptions de font du 22 au 26 avril en mairie de Quimper, le nombre de place est limité (24 places), deux groupes de 12 enfants seront accueillis le mercredi. Le tarif est de 30 euros, un justificatif de domicile est exigé. Toutes les informations sur le site quimper.bzh.