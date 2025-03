Après Commana, c'est au tour de la commune voisine des monts d'Arrée, Botmeur, de lancer un hameau destiné aux futurs habitats légers comme les tiny houses ou yourtes (fixes). Venez découvrir le projet les 5 et 6 avril 2025.

Interview de l'adjoint au maire de Botmeur, Didier Danjou par Pierre-Louis Leseul de Radio U lors d'un atelier radio réalisé dans la commune

Pour attirer de nouvelles populations, les communes des monts d'Arrée font preuve d'inventivité et d'ouverture. La création de hameaux dédiés aux habitats légers va en outre dans le sens de la transition écologique.

Avec l'aide de l'association Hameaux légers, Botmeur a défini son projet comme l'avait fait avant elle la commune de Commana. C'est un peu différent cependant, car cette fois le terrain sera viabilisé et raccordé aux réseaux d'eau et d'électricité (pas pour l'assainissement). Si maison commune il y a, elle sera prise en charge par les habitantes et habitants. Les terrains seront loués via un bail emphytéotique. Un cahier des charges définira les critères visuels des maisons qui pourront cependant être très diverses.

Venez découvrir le projet d'éco-hameau de Botmeur les 5 et 6 avril 2025

La commune recrute des foyers intéressés par le projet d'éco-hameau et un événement de rencontre a lieu les 5 et 6 avril à Botmeur ; les candidats ont jusqu’au lundi 16 juin 2025 pour se manifester en envoyant leur dossier à cette adresse : botmeur@hameaux-légers.org, et en papier à la mairie.