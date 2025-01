Les Octets libres est une coopérative basée à Quimperlé qui développe des outils numériques et notamment le site internet de notre radio, désormais éco-conçu. Sébastien Bertrand, l'un des fondateurs revient sur la conception écologique en matière numérique.

Le site internet des octets libres

Le site internet que vous consultez (le nôtre) est un peu différent des autres... déjà, si vous le consultez régulièrement, une fenêtre pop-up vous invite à rafraichir les pages pour accéder aux nouveaux contenus. La plupart du temps, les sites web sont reconstruits automatiquement de nombreuses fois dans la journée. Bien sûr, c'est plus pratique pour l'utilisatrice ou l'utilisateur, mais cela nécessite aussi beaucoup d'énergie car à chaque fois un gros volume de données circule d'un serveur à l'autre...

Le numérique, du virtuel qui consomme énergie et ressources bien réelles

Quand on ajoute l'énergie utilisée pour fabriquer les appareils, l'électricité pour les faire fonctionner, l'énergie qui fait fonctionner les réseaux, on estime que le numérique génère 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le monde et 2,5 % de l’empreinte carbone de la France*. Et cette consommation ne cesse d'augmenter. S'y ajoute la question des ressources utilisées pour fabriquer les ordinateurs (métaux rares et eau notamment) et celle de leur fin de vie (traitement des déchets et éventuelles pollutions, recyclage...). Les impacts sociaux sont aussi à prendre en compte dans la mesure où la fabrication des équipements est souvent réalisée par des populations exploitées ou mises en danger.

Des sites internet et des logiciels plus sobres

Les Octets libres ont fait de l'éco-conception une spécialité. Les 5 associés ou salariés proposent développement d'applications et logiciels web avec (ou non) cette option. Proposer cette approche du numérique était lié à l'esprit même de cette entreprise basée à Quimperlé qui est une Scop (Société coopérative et participative) au fonctionnement particulièrement horizontal et démocratique. Les équipements informatiques de l'entreprise sont achetés non pas neuf mais reconditionnés. Enfin, Les Octets libres ont conçu une plateforme numérique écologique eco3web pour la conception des sites internet.

Un site web éco-conçu comme le nôtre intègre donc des choix et fonctionnalités qui réduisent la consommation d'énergie : architecture, design et images plus légères, fonctionnalités plus réduites (car non essentielles), génération de page uniquement en cas de modification, reconstruction du site une fois par jour, hébergement par des centres de données plus sobres, etc.

Le choix de l'éco-conception présente d'autres avantages que l'écologie, comme la rapidité d'affichage et la sécurité (moins de failles pour les cyber-attaques dans un site éco-conçu).

*source Arcep