C'est quoi le bonheur ?

Les élèves de CM1-CM2 de l'école de Tal Ar Groas, des résident·e·s de l'EHPAD de Crozon et des habitant·e·s du territoire via le centre social ULAMIR ont trouvé un coin pour se rencontrer et échanger autour du bonheur.

Au programme, des réflexions sur ce qui nous rend heureux et heureuses, sur les conditions au bonheur, sur les bonheurs passés et les bonheurs futurs,... et beaucoup de plaisir à partager toutes et tous ensemble !

Ce projet a été subventionné par le FDVA.