Le temps du saumon est le nom d'une action de sensibilisation organisée cette saison 2025-2026. Concours de dessin, animations, etc. auront pour but de faire connaître l'écologie de ce fascinant poisson et les menaces qui pèsent sur lui.

L'association Eau et rivières de Bretagne a été créée il y a plus de 50 ans par des pêcheurs qui se préoccupaient déjà de l'avenir de c ce poisson emblématique.

Mais aujourd'hui, l'heure est particulièrement grave pour le saumon de l'Atlantique nord dont les effectifs se sont effondrés depuis trois ans, qu'ils s'agissent des saumons Nord Américains & et Sud Européens, ils présentent la plus forte réduction dans les retours des poissons adultes en rivières : respectivement 90% et 70% (2021).

Des rivières à la mer, des milieux de vie du saumon très attaqués par les activités humaines

Déjà, le cycle de vie du saumon Atlantique en eau douce peut être un parcours du combattant : les individus de 2 ans remontent la rivière, où ils sont nés et se heurtent encore trop souvent à des ouvrages humains (barrages, biefs de moulin) qui ralentissent leur progression et pompent leur énergie. Le réchauffement climatique fait grimper la température de l'eau et ce n'est pas bon pour le saumon. Les frayères (où se développent les œufs) sont des lits de graviers au fond de la rivière qui doivent être bien oxygénés et pas trop perturbés. Mais quand de grosses pluies s'abattent sur nos territoires, le ruissellement est trop intense et en outre, il charrie des sédiments qui étouffent le fond des cours d'eau et les frayères. S'y ajoutent les pollutions d'origine humaine (pesticides) ou encore les modifications de tracé des rivières (suppression de méandres).

Mais désormais, le cycle de vie marin du saumon est lui aussi très attaqué : réchauffement climatique, surexploitation des populations de « poissons fourrage », expliquent sans doute les taux de retour très faibles dans les rivières depuis les années 1970, au point que les scientifiques et les gestionnaires des rivières britanniques, en pointe sur le sujet, n'excluent pas le point de non-retour aux environs de 2030 ! En 2024, la Bretagne a même voté un moratoire sur la pêche au saumon.

Il reste peu de temps pour sauver les saumons de l'Atlantique

C’est LE moment pour les bretons de redécouvrir le roi des rivières, s’émerveiller devant la beauté de ce poisson. Rêver au voyage de ce grand migrateur. Car le saumon est un monstre d'adaptabilité ; les individus qui ont survécu à la ponte et retourne une seconde fois dans l'océan rajeunissent littéralement : leurs organes se régénèrent et les voilà comme neufs !

Voyager dans le temps en découvrant la vie d’antan au bord des rivières, discuter et être ensemble... L'association Eau et rivières de Bretagne propose donc jusqu'à fin 2026 son opération "Le temps du saumon" faite de projections, débats, conférences et animations en tout genre dans toute la région.