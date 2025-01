Les citoyennes et citoyens du climat de la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime s'informent, échangent et agissent pour faire avancer la transition climatique. Dans cette émission, il est question de l'eau et de la future politique intercommunale pour économiser cette précieuse ressource.

Jusqu'au 15 janvier 2024, consultez et réagissez au plan intercommunal pour les économies d'eau

La sécheresse de 2022 nous a fait comprendre que même en Finistère, on pouvait manquer d'eau. Le réchauffement du climat risque fort d'accentuer ou de multiplier les épisodes comparables. Toutes et tous devons nous préparer à en tenir compte. Cela veut dire simplement arrêter de gaspiller l'eau et de faire comme si la ressource était indéfiniment disponible. De toute façon, les eaux bretonnes se stockent peu dans le sol, elles viennent des rivières (eaux de surface) essentiellement donc ce ne sont pas les pluies abondantes de cet automne 2023 qui sont une garantie. En outre, l'eau que nous consommons est on sait déjà que l'eau est victime de nos multiples pollutions. La question de l'assainissement - le nettoyage des eaux usées - est aussi de plus en plus épineuse pour les communes et les Communautés de communes qui gèrent cette question.

En presqu'île de Crozon et Aulne maritime, la Communauté de communes a recruté une chargée de mission sur ces questions et le plan de prévention eau et assainissement fait l'objet d'une consultation jusqu'au 15 janvier 2024.

Fuites du réseau comme partout en France et gros points de consommation

L'eau potable du réseau fuit ... les tuyaux sont anciens, les connexions entre eux aussi et un quart de l'eau transportée en France s'échappe dans la nature. La Communauté de communes n'échappe pas à ce phénomène, il est donc urgent de repérer ces fuites et d'y mettre fin.

En outre, en presqu'île de Crozon, il existe de gros pôles de consommation, liés aux installations militaires (BAN de Lanvéoc, Ile-Longue), sans oublier le tourisme qui génère des pics de consommation saisonnière.

Le plan économies d'eau de la Communauté de communes de presqu'île de Crozon Aulne maritime

Le plan intercommunal eau et assainissement prévoit notamment d'augmenter de 10% la récupération des eaux grises qui sortent des stations d'épuration pour l'agriculture, le nettoyage de la voirie ou des véhicules. Il envisage aussi des incitations de la population aux économies d'eau par les aides à l'achat des cuves de récupération d'eau ou leur installation dès la construction des nouveaux logements, ou l'installation de mousseurs aux robinets... Des compteurs connectés permettraient aussi à tout un chacun de vérifier en direct sa consommation d'eau et les éventuelles fuites domestiques.

Assainissement individuel et toilettes sèches

Les systèmes d'assainissement actuels reposent sur l'envoi en station d'épuration des eaux usées. Ou bien les installations individuelles sont des fosses septiques qui parfois viennent à fuir et à polluer le milieu. Or il existe d'autres systèmes d'épuration qui filtrent les eaux usées avec des minéraux et des végétaux (qui poussent bien dans notre région). L'eau "filtrée" retourne dans le sol, ce qui évite aussi une saturation des stations d'épuration. Ce type de système est adapté aux maisons individuelles avec jardin et même aux stations d'épuration collectives.

Quant aux eaux noires, celles des toilettes, elles posent la question de l'utilisation de l'eau potable comme "vecteur" des déjections humaines alors que, là encore, on peut faire autrement. Des toilettes sèches complètes nécessitent un double bac à compost puisque les déjections doivent mûrir deux ans le temps d'être débarrassées des bactéries dangereuses. Joël Guirriec expérimente ce système depuis 2 ans, sans mauvaises odeurs et en ayant économisé (à deux personnes) 16 mètres cubes d'eau par an !

Enfin, les économies d'eau concerneront aussi les professionnels et notamment l'agriculture. L'hydrologie régénérative utilise la topographie et les végétaux pour économiser l'eau et éviter les irrigations artificielles. Des plans territoriaux de régénération des cycles de l'eau existent dans certaines collectivités et ils sont couplés aux plans alimentaires de territoire.