Être dys à l'école avec DFD 29

La scolarité marque, entre autre, le début de l'apprentissage et des premières relations sociales. Si pour la plupart d'entre nous, la répétitivité des actions entraine un automatisme, chez les personnes atteintes de troubles dys, ils ne se feront jamais. Nancy Dosseh présidente de DFD29, invite Thomas multi-dys sévère à partager les difficultés et les solutions dans son parcours.

Le site internet de l'association DFD 29

L'école est le lieu de prédilection pour détecter les troubles Dys. Quand la progression de l'apprentissage est visible pour "tout le monde", un enfant ou un adolescent Dys la progression sera stoppée elle peut même empirer. Pourquoi ?

Nancy nous explique rapidement et de façon très généralisée que dans le cas de la dyslexie, il ne s'agit pas que de l'assemblage des mots ou des lettres, cela va aussi jusqu'à la reconnaissance des lettres. Si un "d", un "p" et un "q" symbolise trois lettres bien distinctes, pour le dyslexique la position de la barre par rapport à la forme arrondie n'a aucun sens. De même, une personne Dys peut sauter trois lignes au lieu de passer simplement à la ligne à cause d'un trouble visuo-spaciale. Toutes ces étapes que l'on acquière pour lire un texte, se feront de plus en plus vite au fils du temps, cela nécessite pour une personne dys un énorme effort intellectuel et donc une incroyable fatigue pour essayer d'aller plus vite.

Thomas, nous explique que faire ces efforts ne sont pas aussi compliqués à gérer que le stress procuré quand on lit à voix haute.

Les démarches sont longues et les difficultés rencontrées par le corps enseignant doivent impérativement être notifiées dans le dossier scolaire dès le plus jeune âge car ce dossier, lui permettra d'avoir des aménagements pour les examens en fin de parcours scolaire. C'est pourquoi, l'accompagnement par des associations comme la DFD29 est crucial pour le parcours professionnel de ces personnes.