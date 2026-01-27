Un duo de tubas avec Kaniri ar mor et En Brass Moi

On n'a peur de rien au Bistrot, surtout pas des copains de Kaniri ar mor et du brass band En Brass Moi, munis de leurs euphoniums, instruments de la famille des tubas, servis avec énergie en direct !

Ce vendredi 23 janvier 2026, le Bistrot recevait des tubistes(?) pour la première fois en direct : Le Brass band de Douarnenez/Crozon, En Brass Moi représenté par Christian Guiblet, et l'école intercommunale de musique de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime Kaniri ar mor représentée par Pierre Hervé Cariou. Une heure pour découvrir, outre l'histoire des "Cuivres" cet instrument original et imposant, l'euphonium (tuba ténor).

Un petit bonjour en passant au FIL de Lorient avec un morceau joué par les 30 Tubistes du BS.Brass Band de Bretagne Sud et un remerciement aux bénévoles de la presqu'ile de Crozon qui enseignent la musique, tous instruments confondus, et ce, pour un public de 7 à 77 ans et plus si affinité. Rendez-vous est pris pour une émission en direct, lors d'un concert ? Pourquoi pas !