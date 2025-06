Vivre est déjà une aventure et vieillir c'est comme continuer à vivre, ça reste une aventure. Sauf que pour beaucoup de gens, vieillir c'est la fin de quelque chose, ce n'est plus intéressant, c'est humiliant, c'est la catastrophe, tout ce qui est intéressant est derrière. Sémantique épouvantable qui est collée au mot vieillir tout ce qu'on peut lire est très décourageant.

La société ne nous aide pas, elle va dans ce sens-là, on a l'impression que c'est un désastre une fermeture, alors le voir comme une aventure, c'est mettre l'accent, le focus, sur le nouveau, si on fixe l'ouverture au nouveau.

C'est le paradoxe, on va perdre quelque chose, mais d'autres choses vont arriver.

Si je fais confiance à mon énergie vitale intérieure ou comme dirait d’autre “spirituelle”, je vais pouvoir aller de l'avant et ne pas considérer le vieillissement comme uniquement tomber dans un trou. Bien vieillir c'est un état d'esprit, des personnes vivent leur vieillir comme une chance, et d'autres qui le vivent comme un enfer et qui râlent toute la journée, et vivent leur vieillir comme une malchance.

Si on voit le fait de vieillir comme une découverte de choses que l'on ne connaît pas et aussi l'approfondissement, c'est une aventure qui peut être heureuse.

Dans cette émission, on survole le sujet du vieillissement qui taraude davantage Doc, que Didjoul. On interroge des personnes qui nous entourent et qui n’ont pas la même vie que nous. Vieillir peut-être si différent des un.e des autres et pourtant le résultat est le même.

Bonne écoute