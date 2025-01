D’un côté, un mâle dominant agressif multipliant les conquêtes, de l’autre, une femelle maternelle et passive, les rôles attribués aux mâles et femelles ont la peau dure. Mais la diversité du vivant nous dit bien autre chose sur les rôles et les rapports de pouvoir. Et c'est ce que nous allons voir dans cette 3ième émission du cœur du cul spéciale sexualité queer dans le monde animal.