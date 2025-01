“Pffff! Qu'est-ce qu'il est collant, ce type!

J'dis rien parce que j'veux pas faire

de scandale, mais alors, quel pot d'colle!

Il s'fait des idées ou quoi?

J'ai accepté de faire cette série de slows avec

lui pour pas faire tapisserie devant les copines

Mais alors,

J'en vois plus l'bout! “



“Mine de rien, j'suis en train d'emballer, moi!

J'emballe, j'emballe sec

Allez! Vas-y, Jeannot!

Attaque!

Attaque!

Ça marche!

Ça marche!

Accroche-toi, Jeannot!”



Heureusement nous ne sommes pas Sophie Daumier encore moins Guy Bedos, et pas non plus en 1973.

La drague, encore aujourd’hui, ça peut vraiment craindre…