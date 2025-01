Crêper, encrêper, se retourner comme une crêpe : bien au delà de notre chère Bretagne, ces expressions sont

des images d'un concept qui nous est cher : la sortie de l'hétérosexualité. Et si on questionnait les normes, celles

qui façonnent nos désirs ? Émancipons-nous à travers une émission pleine d'humour, d'intime, et de politique.