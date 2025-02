Il n’y a pas d’évidence pourtant, il y a des normes, faire du sexe et suivre les injonctions palpables ou insidieuses, établir le monde hétéropatriarcal, façonné de rapports de séduction.

Un monde sexualisé en permanence, des sexualités mise au centre de l’accomplissement personnel, incitant dès notre plus jeune âge à l’éloge de l’épanouissement physique et sexuel, parfumé au milliard de tabou, d’injonctions, protégeant l’impunité de la culture du viol.

Baisable c’est se sentir valoriser par toute la société.

Libido la 5ème émission du cœur du cul, on parle de sexualité mais aussi de non sexualité.