La bonne entente selon les Dragi-zan

Les dragi-zan c'est un mélange de dragibus et de bouts de zan, un mélange de grands et de très grands. Et oui, dans cette émission, les participants et participantes ont entre 9 et 99 ans.

Pour cette deuxième émission, Sohen a amené avec lui ces maillots de foot et notamment celui de l'entente sportive Crozon-Lanvéoc. Mais au fait, c'est quoi l'entente ? Comment on fait pour bien s'entendre ? Comment on fait une bonne dispute et comment on retient sa colère ? Est ce qu'on peut bien s'entendre si certains espaces sont interdits à certains ?

Nos Dragi-zan se sont posés toutes ces questions, et bien d'autres encore...