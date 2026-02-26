Et si nos doudous nous surveillaient ? par les Dragi-zan

La bonne entente selon les Dragi-zan

Les dragi-zan c'est un mélange de dragibus et de bouts de zan, un mélange de grands et de très grands. Et oui, dans cette émission, les participants et participantes ont entre 9 et 99 ans.

Pour cette troisième émission, Ewen a amené son doudou. Mais au fait, c'est quoi un doudou ? A quoi ça sert ? Et si nos doudous nous surveillaient ?

Nos Dragi-zan se sont posés toutes ces questions, et bien d'autres encore...