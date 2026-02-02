Est ce que ça fait peur de changer ? avec les Dragi-zan

La croissance et le changement selon les Dragi-zan

Les dragi-zan c'est un mélange de dragibus et de bouts de zan, un mélange de grands et de très grands. Et oui, dans cette émission, les participants et participantes ont entre 9 et 99 ans.

Pour cette première émission, Madeleine a amené une jolie céramique avec des champignons. Un objet qui a évoqué l'idée de croissance. Mais au fait, est ce que ça fait peur de changer ? est ce que ça fait peur de devenir ado ou adulte, de vieillir ?

Nos Dragi-zan se sont posés toutes ces questions, et bien d'autres encore...