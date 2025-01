Publié le 08/10/2024

Culture et Vous part à la rencontre de Dracula et compagnie et vous raconte leurs légendes ! Une silhouette au teint pâle qui se glisse dans la nuit, une créature qui s'échappe de sa tombe, des cadavres retrouvés le cou mutilé... depuis la nuit des temps le vampire rôde dans nos contrées. Mais qui est-il vraiment, d'où vient-il et comment au fil des siècles a-t-il réussi à devenir une véritable icône de la pop Culture ? Toutes les réponses dans cette nouvelle émission de Culture et Vous !