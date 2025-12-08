Pour cette troisième émission, Transiscopie s’intéresse à l’habitat collectif des Roches Blanches à Douarnenez, Martine et ses invité.es nous expliquent tout, l’historique, les enjeux, l’avenir possible de ce lieu de vie à quelques jours de la vente aux enchères.

Ces derniers mois, il y a eu plusieurs projections du film "Nous sommes les murs qui nous tiennent", documentaire qui dresse le portrait du village des Roches Blanches.

Projections suivies de débats-rencontres et Transiscopie poursuit les conversations dans cette nouvelle émission.

"Les Roches Blanches, une marge qui tient la page" c'est le titre inspiré d'une phrase de Jean-Luc Godard que Transiscopie a choisi pour raconter et soutenir cet habitat collectif inventif.

Historique, description, enjeux et avenir possible des Roches Blanches.

Pour vous raconter la vie aux Roches Blanches, nous accueillons deux invité.es, David, installé ici depuis une dizaine d’années et Mud, depuis moins longtemps. Iels viennent nous dire leur amour du lieu, leurs liens au groupe et aux activités mais aussi leur inquiétude sur l’avenir de ce petit village menacé par une vente aux enchères par adjudication judiciaire, le 17 décembre au tribunal de Quimper. Nous avons également invité Pauline Dogué, conseillère départementale écologiste qui défend la pérennité du projet communautaire face au rachat possible par le conseil départemental qui s’est porté candidat à l’acquisition du lieu pour une « renaturation » du site au titre des espaces naturels sensibles.

On a également, bien sûr, les surprises musicales de Yuri, notre curieux programmateur, le conseil lecture de Mathilde, et la Pause Poésie de Pascale accompagnée de Didier.

Pour son reportage, Lucie nous fait revivre la mobilisation quimpéroise « Climat -Justice- Liberté"» qui avait eu lieu en amont de la COP30.

Invité.es : David et Mud des Roches Blanches, Pauline Dogué conseillère départementale.

https://lesrochesblanches.org/

Titres écoutés :

CARLA BOZULICH "Glass House" LP Quieter, Constellation Records, 2018

BEIRUT "Landslide" LP Gallipolo, 4AD, 2019

Conseils lecture:

"Moi, Mikko et Annikki" de Tiitu Takalo, Editions Rue de L'Échiquier, traduction Kirsi Kinnunen, 2014

"Faire que (L’engagement politique à l’ère de l’inouï) " de Alain Deneault, Lux Éditeur

"L'art peut-il être politique?" de Dominique Baqué, PUF

Pause poésie: