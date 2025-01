Le film documentaire Tout pour être heureux ? Un voyage inédit au cœur des familles a été présenté jeudi 16 janvier 2025 au cinéma Katorza de Quimper lors d'une soirée « ciné-débat ». Zoom sur la rencontre entre problèmes de dépendance et relations familiales.

Lorsque Jérôme Adam écrit son film, il a une idée : mieux protéger sa fille des dangers des stupéfiants et de l'alcool. Même si la dépendance chez les jeunes est un sujet d'angoisse pour beaucoup de parents, cette crainte est décuplée chez Jérôme. C'est en effet l'addiction aux drogues qui a emporté son frère aîné Cédric, il veut donc tout faire pour que sa petite fille en soit préservée.

Par la même occasion, il souhaite déconstruire les clichés sur la consommation et l'addiction, qui lui paraissent bien trop éloignées de la réalité qu'il a vécue avec son frère. Quand on y regarde d'un peu plus près, une grande partie des consommateurs semblaient au départ avoir « tout pour être heureux » : il est donc grand temps de changer la perception que se fait l'opinion publique sur cette maladie qu'est l'addiction.

Jérôme se risque alors à une nouvelle approche en partant à la rencontre des frères et sœurs de personnes dépendantes qui ont traversé une expérience similaire à la sienne, et qui sont prêts à en témoigner. Ensemble, ils vont revenir sur cette douloureuse période de leur vie, un exercice difficile, mais qui se révèle thérapeutique chez chacun.

Faire face à ses sentiments

Quand il s'agit d'addiction, nous avons souvent tendance à nous focaliser sur les consommateurs, au détriment de leurs familles. Pourtant, ces dernières sont les premières affectées, les faisant passer par une multitude d'émotions.

Dans ce documentaire, avec Jean-Yves, Roberto, Olivia, Charles, Antoine, Sophie et bien sûr Jérôme, nous explorons toutes ces émotions. Certaines paraissent inévitables comme la peur, l'impuissance ou la culpabilité. D'autres naissent de cette sombre épreuve sans que l'on s'y attende forcément, comme la bienveillance, l'écoute et l'amour.

Chaque aidant les expérimente, chacun à sa façon, et ce sont ces témoignages empreints de fragilité, de vulnérabilité, d'intimité, finalement d'humanité, qui font la beauté du film.

Libérer la parole par le débat

Comme le précise Jérôme Adam, la projection de Tout pour être heureux ? est presque systématiquement suivie d'un temps d'échange entre le public et des intervenants spécialisés dans les problèmes de dépendance. C'est ce qu'il appelle un « ciné-débat ».

Jeudi 16 janvier dernier par exemple, le cinéma Katorza de Quimper avait invité Didier d'Alcool Assistance, Isabelle, infirmière au CSAPA (Centre de Soins, d'Assistance et de Prévention en Addictologie), ainsi qu'Hélène du groupe Al-Anon (destiné aux proches de personnes alcooliques).

Cette partie de la soirée est dédiée à évoquer des scènes marquantes du film, à poser ses questions aux intervenants ou bien à partager sa propre expérience. Un sentiment d'unité se crée naturellement dans la salle, permettant de briser les silences, de rassurer ceux qui se sentaient seuls, de leur offrir une oreille attentive et dénuée de tout jugement.

Avec ces ciné-débats, le film Tout pour être heureux ? a dores et déjà atteint plus de 15 000 spectateurs à travers plus de 110 cinémas aux quatre coins de la France, et compte bien poursuivre sur cette lancée.

Vous pouvez, vous aussi, organiser votre propre projection-débat en vous rendant sur le site consacré au documentaire.