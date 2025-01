La géologie, souvent perçue comme un domaine complexe et inaccessible, cache en réalité des histoires fascinantes et des découvertes étonnantes. C’est cette passion que partagent Lorraine Tual, Emilie Bruand, et Amandine Migeot, trois chercheuses du laboratoire Géosciences Océan (Géo-Ocean) à l’Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM) à Plouzané. À travers notre émission, nous plongeons dans leur univers fascinant et découvrons les réalités de la recherche en 2024.

La géologie, souvent méconnue du grand public, est une science fondamentale qui explore les mystères de notre planète. Mais à quoi cela sert-il d’étudier les cailloux ? La réponse est simple : à beaucoup de choses ! Les travaux de nos trois invitées illustrent parfaitement l'importance cruciale de cette discipline. La géologie ne se contente pas de répondre à des questions théoriques sur l'origine de l'oxygène ou la vie sur Terre. Elle apporte également des réponses pratiques à des enjeux industriels et économiques contemporains.

Lorraine Tual, Emilie Bruand, et Amandine Migeot consacrent leurs recherches à des questions aussi variées qu'importantes. Leurs travaux touchent aussi bien aux origines de notre atmosphère qu’aux problématiques très concrètes liées aux ressources naturelles. Par exemple, la question des terres rares est au cœur des préoccupations actuelles de transition énergétique et de gestion des ressources en eau. Leur recherche a des implications directes sur notre quotidien, notamment dans le domaine industriel, où la géologie joue un rôle clé dans l'extraction et la gestion des ressources naturelles.

Dire que la géologie ne sert à rien est un préjugé que nos chercheuses battent en brèche. Leurs découvertes montrent que cette discipline est au top de la recherche scientifique, répondant à des questions fondamentales et appliquées. La géologie, loin des stéréotypes, est une science dynamique et essentielle qui, bien souvent, opère loin du regard du grand public.

Si vous n’étiez pas au Festival du Centre de la Terre à la Maison des Minéraux le week-end du 19 mai,, vous avez manqué une occasion unique de plonger dans cet univers passionnant. Rendez-vous dans deux ans pour la prochaine édition, où le carbone sera à l'honneur, promettant de nouvelles découvertes tout aussi étonnantes.