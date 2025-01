Comment vont les filles est une correspondance sonore sur la maternité. En six épisodes, deux amies, chacune mère de deux filles, échangent sur leurs expériences et leurs sentiments en tant que mères. L’une vit à Berlin, l’autre à Brest.

Dans le quatrième épisode de Comment vont les filles, Mira et Sarah parlent de leurs premières semaines en tant que mamans.

Elles se racontent leurs moments les plus marquants de cette période : le corps endolorie après l'accouchement, l’excitation de faire la connaissance de son bébé, l'observation heureuse de ses petits mouvements, les premières luttes avec l’allaitement, la transformation du rythme et du sommeil.

Elles évoquent précisément les parties du corps les plus touchées et les parties du cœur les plus fragilisées. Entre coup de cœur et coup de gueule, on retrouve leur joie et leur peine du post-partum.

Le tout est encore une fois accompagné par les voix de leurs filles et de la musique.

Bonne écoute !

COMMENT VONT LES FILLES

une correspondance sonore sur la maternité en six épisodes

de Sarah Blumenfeld et Mira Lina Simon

avec Sarah, Mira et leurs quatre filles

montage : Sarah Blumenfeld

durée : 29min

jingle et kalimba : Jérôme Goslin

musique :

La petite cascade de René Aubry

Il faut une fleur pour faire le monde des Poppys

Voyage Voyage de Desireless

Musik für Kinder - Seven Pieces de Carl Orff /Gunild Keetman

Avoir un beau vagin des P’tites Chansons

It’s my life de No Doubt

Sacre du printemps de Stravinsky enregistrement lors d’une représentation de la pièce Le Sacre du printemps de Pina Bausch à l’opéra de Paris

I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free de Nina Simone

Le monde s’est dédoublé de Clara Ysé

Das macht die Buttermilch am Montag wieder gut de Dieter Hallervorden

Extrait du documentaire Une vie comme une autre de Faustine Cros