Comment vont les filles est une correspondance sonore sur la maternité. En six épisodes, deux amies, chacune mère de deux filles, échangent sur leurs expériences et leurs sentiments en tant que mères. L’une vit à Berlin, l’autre à Brest. Dans cet épisode, Mira et Sarah racontent leurs accouchements.

Il y a

un accouchement avant la pandémie et

un pendant la pandémie

Il y a

un accouchement déclenché et

un qui s’est simplement passé

Il y a

deux accouchements par voie basse,

dont un avec une péridurale efficace

Il y a

des oeufs brouillés à cinq heures du mat

des champignons, des truffes au chocolat

Il y a

un petit canard en peluche, des bruits bizarres

et des cris comme des louves

Il y a

des sage-femmes adorables et

un hammam bien chaud

Il y a

un futur père en slip et

une chanson de Philippe

Il y a

un premier pincement sur un téton et

des chaussettes en laine sur un ballon

Il y a

l’incompréhension et la fascination

la pure magie de nos accouchements !

Bonne écoute !

COMMENT VONT LES FILLES

une correspondance sonore sur la maternité en six épisodes

de Sarah Blumenfeld et Mira Lina Simon

avec Sarah, Mira et leurs quatre filles

montage : Sarah Blumenfeld

durée : 26 min

musique :

1,2,3 de Laurie Peret

Push It de Salt´n`Pepa

La reine d'Angleterre de Philippe Katerine

Roar de Katy Perry

Les otaries d’Arne Vinzon