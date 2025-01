Comment vont les filles est une correspondance sonore sur la maternité. En six épisodes, deux amies, chacune mère de deux filles, échangent sur leurs expériences et leurs sentiments en tant que mères. L’une vit à Berlin, l’autre à Brest. Dans cet épisode, elles s'intéressent à la grossesse.

Dans le deuxième épisode de COMMENT VONT LES FILLES, Mira et Sarah échangent autour de la grossesse : les désagréments, les joies, le corps féminin, la santé du bébé et aussi la place de leurs conjoints dans tout ça.

La forme épistolaire de la correspondance leur permet de se confier, de prendre du recul et de retraverser des moments clés de leurs grossesses.

Pourquoi la grossesse a rendu Mira féministe ?

Comment accueillir la découverte d’une malformation du cœur ?

Et comment le marché des équipements pour bébé peut occuper l’esprit d’une femme enceinte ?

Les voix de leurs filles rythment leurs échanges, en voyage au Maroc ou alors dans le lit avant le coucher, le tout accompagné d’extraits musicaux.

Bonne écoute !



COMMENT VONT LES FILLES

une correspondance sonore sur la maternité en six épisodes

de Sarah Blumenfeld et Mira Lina Simon

avec Sarah, Mira et leurs quatre filles

montage : Sarah Blumenfeld

durée : 29 min

musiques :

Les mûres de Lynda Lemay

Debout les femmes - L’hymne du MLF (Mouvement de Libération des Femmes)

Il était une fois la vie - Générique

Bon appétit de Katy Perry

La glace au citron feat. Aube (Henry Dès cover) de Rouge Gorge

Vivre sa vie de Michel Legrand

Marche de Brian Boru de Kristen Nogues