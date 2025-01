Comment vont les filles est une correspondance sonore sur la maternité. En six épisodes, deux amies, chacune mère de deux filles, échangent sur leurs expériences et leurs sentiments en tant que mères. L’une vit à Berlin, l’autre à Brest.

Dans le cinquième épisode de Comment vont les filles, Mira et Sarah abordent la question de la compatibilité du travail et de la maternité avec des enfants en bas âge. En partant de leurs expériences personnelles, elles soulignent les nettes différences entre la France et l’Allemagne notamment pour le congé parental et les modes de garde de la petite enfance. Comment Mira et Sarah vivent-elles vie professionnelle et vie de famille dans ce contexte ? Cet épisode traite des répercussions de la politique d'un pays sur le quotidien d’une jeune maman, sur son possible retour au travail et sur les premières questions de l’éducation.

Bonne écoute !

COMMENT VONT LES FILLES

une correspondance sonore sur la maternité en six épisodes

de Sarah Blumenfeld et Mira Lina Simon

avec Sarah, Mira et leurs quatre filles

montage : Sarah Blumenfeld

durée : 30 min

jingle et kalimba : Jérôme Goslin

