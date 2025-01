Comment vont les filles est une correspondance sonore sur la maternité. En six épisodes, deux amies, chacune mère de deux filles, échangent sur leurs expériences et leurs sentiments en tant que mères. L’une vit à Berlin, l’autre à Brest.

Dans le sixième épisode de COMMENT VONT LES FILLES, Mira et Sarah se plongent dans l’univers de l’éducation. Elles se posent différentes questions sur la manière d’éduquer leurs filles. Entre autres : Quelles qualités faut-il acquérir pour bien vivre dans un monde de plus en plus instable ? Comment poser des limites, sur quoi être stricte et sur quoi être souple ? Que retenir de l’éducation de nos parents ? Et une éducation féministe, cela veut dire quoi exactement ?

Dans ce dernier épisode Tilda nous partage une envie surprenante, et Lilly nous raconte sa frustration. On accompagne Minna au volant de son jouet camion et on prend des nouvelles de Soize qui est surtout un chat en ce moment. Et bien sûr il y a des chansons ! Et quelle chanson serait la mieux adaptée pour mettre fin à cette correspondance franco-allemande que “99 Luftballons” de Nena ?

Bonne écoute !

COMMENT VONT LES FILLES

une correspondance sonore sur la maternité en six épisodes

de Sarah Blumenfeld et Mira Lina Simon

avec Sarah, Mira et leurs quatre filles

montage : Sarah Blumenfeld

durée : 29 min

jingle et kalimba : Jérôme Goslin

musiques :

Mama's Sleeping Don't Wake Her Up sur la chaîne youtube de Beaverton City Librairy

La femme est l’avenir de l’Homme de Jean Ferrat

À voix basse de Juliette Noureddine

Flawless - ft. Chimamanda Ngozi Adichie de Beyoncé

Camion, ça fait prout d’Henri Dès

Chacal de DJ LIZZ

Exsultate jubilate K. 165 Allegro de Mozart

Deceptacon de Le Tigre

Don’t tell me what to do de Lesley Gore

Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns

99 Luftballons de Nena

Dure limite de Téléphone

JFais Que Danser de JuL