DFD29 colorie la vie des enfants Dys !

L'association DFD29 et ses adhérents, ont décidé le 29 août 23 de repeindre le mur qui fait face à la maison des associations de Brest. Une façon originale et créative de faire passer un message de toute beauté...

https://www.dfd29.com/

Ce mur était sale, mousseux ; il était presque destiné à la démolition. Le lieu n'était plus à cela près puisque une grande partie du quartier est en travaux, mais, Nancy Dosseh, présidente de DFD29, association qui accompagne les personnes Dys, y a vu une opportunité.

Fan des arts de la rue et plus particulièrement du graff, Nancy a eu l'idée de soumettre une action à la Cpam qui proposait des subventions pour des projets. Bertrand Brinks, artiste peintre, à aider Nancy à valider ce projet. Il était là, aussi, pour guider les enfants dans la conception et la réalisation de cette fresque, la thématique choisie collectivement représente Brest et le vivre ensemble.

Les enfants, quant à eux, étaient ravis mais aussi fatigués car il leur a fallu trois jours pour mener à bien ce véritable chef d'œuvre.

la fresque est visible rue Pen-ar-creac'h à Brest