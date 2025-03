Des plantes aux paniers, Partie 1

J'ai rencontré Patrick lors d'un atelier d'initiation à la vannerie qu'il animait dans le cadre des activités proposées par l'abbaye du Relecq.

Je lui ai alors proposé une rencontre radiophonique pour qu'il nous parle de son activité de vannier, qu'il nous partage ses manières de faire, de voir, de ressentir... Je suis allée plusieurs fois sur son lieu de travail pour découvrir, comprendre son quotidien autour de ses activités de paysan cueilleur, producteur d'osier et vannier. Ce premier épisode nous donne à entendre un lieu de vie et de travail, un cheminement personnel et professionnel, une sensibilité à la nature et au temps.