Des métiers et des sons

Une émission radiophonique imaginée et animée par les participants, une émission qui parle d'insertion professionnelle, de bien être au travail, de recrutement et de santé mentale avec deux employeurs, une psychologue du travail France Travail et huit demandeurs d'emploi.

Parce que la confiance, l’expression de soi et la créativité sont aussi déterminantes qu’un CV, France Travail Quimper Sud a déployé un parcours innovant mêlant culture, expression et préparation à l’emploi. Les participants ont travaillé plusieurs semaines avec Transistoc'h à la production d’une émission : conception, écriture, prise de parole, enregistrement, organisation des interviews. Cette expérience leur a permis de renforcer des compétences clés et transférables sur le champ professionnel : prise de parole, créativité, travail en équipe, structuration des idées, organisation, écoute active.