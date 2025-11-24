À Châteaulin, la recyclerie Ty lien nous ouvre ses portes. Deux bénévoles nous font découvrir le nouveau magasin et nous expliquent le fonctionnement de cette association généreuse.

Le site internet de la recyclerie Ty lien de Châteaulin

Créée en juin 2020, la recyclerie Ty lien est une association basée à Châteaulin. Désormais située dans les anciens entrepôts ferroviaires au 49 rue de la Gare, son espace de stockage a énormément augmenté. La taille des différents secteurs est bien plus adaptée à la clientèle croissante : meubles, vaisselle, jouet, livre, hi-fi, puériculture ainsi que des espaces saisonniers.

Déchetteries, dons et déménagements pour récupérer des objets

Gwen, secrétaire, nous explique que les objets sont récupérés durant des évènements tels que des opérations déchetteries. En fin de mois, les bénévoles se réunissent dans les déchetteries pour récupérer des objets encore utilisables. Ils récupèrent également les objets que les gens viennent donner ou lors de déménagements.

Recettes reversées à d'autres associations solidaires du Finistère

Le but est de faire profiter d'autres personnes d'objets de seconde de main. Chacun donne ce qu'il peut au comptoir où les bénévoles établissent un prix uniquement pour les objets de valeur. Par ailleurs, l'association remet régulièrement les produits de ses ventes à d'autres associations du Finistère, impliquées dans la santé ou la solidarité.

Martine, secrétaire adjointe, donne son point de vue et ses motivations. Elle décrit l'ambiance de travail ainsi que les défis et difficultés que rencontrent les bénévoles, notamment, déjà, un besoin d'espace supplémentaire tant la recyclerie attire de monde !

Vous aussi, pensez à la recyclerie de Ty lien pour garnir votre hotte de Noël.