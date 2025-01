Le 22 novembre 2023 à Crozon, la Maison des minéraux propose une table ronde sur les déchets du quotidien en plastique. 5 scientifiques feront le point sur l'omniprésence du plastique, les pollutions qu'il engendre et les moyens de réduire son impact.

La table ronde a lieu le mercredi 22 novembre 2023 à 20h à l'Améthyste de Crozon, entrée gratuite

Retrouvez l'événement sur le site internet de la Maison de minéraux et celui de la Communauté de communes de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime

Nos déchets du quotidien : l'impact du plastique, c'est le titre de la table ronde organisée par la Maison des minéraux (qui organise deux conférences par an) et celle-ci s'inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets.

La pollution plastique est un défi auquel nos sociétés doivent faire face, avec des impacts croissants sur la santé humaine et l'ensemble des écosystèmes. Malgré les premières alertes dans les années 1970 et les efforts entrepris depuis, la production des plastiques et ses impacts insupportables continuent à croître.

Quelle est la situation actuelle ?

Quelle prise de conscience pour inverser la tendance ?

Quels efforts sont en cours à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale ?

Quels efforts sont à mettre en place localement et globalement ?

En présence de 5 scientifiques de différentes disciplines, la table-ronde explore les différents éléments de réponse : Aanchal Jain, laboratoire AMURE, pour échanger sur les politiques des déchets plastiques marins ; Ika Paul-Pont, laboratoire Lemar, pour éclairer le devenir et la toxicité des plastiques ; Joëlle Richard, laboratoire Amure, pour mieux comprendre les initiatives des Nations Unies ; Juan Baztan, laboratoire CEARC, pour en parler de l'articulation entre la connaissance et l’action ; Odeline Billant, UMR SAS, pour aborder les textes juridiques des sacs plastiques.

La table-ronde sera enregistrée et diffusée sur nos ondes prochainement.