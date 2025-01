La cuisine et la table sont bel et bien des "lieux" (symboliques ou physiques) où peuvent se tisser les liens entre générations. Dans ce rendez-vous trimestriel, l'association 4 quarts, basée en Finistère, qui s'intéresse à l'alimentation dans toutes ses dimensions, nous donne son point de vue sur ce sujet.

Retrouvez l'association 4 quarts une fois par trimestre dans Lem

Peu de savoir-faire précis transmis et des produits qui ont changé

Ce qu'on se transmet en famille autour de la table ou en cuisine, on en prend parfois conscience que plusieurs années plus tard... Bien sûr, il y a les plats fétiches : pâtes à la carbonara chez Pascale (sans crème bien sûr ! ), bûche de Noël chez Françoise. Mais on peut aussi se transmettre simplement l'habitude de cuisiner. On voit ses parents aux fourneaux (pas seulement sa mère) et on a tendance à s'y mettre aussi. On mange de la cuisine maison donc on ne conçoit pas d'ingurgiter des plats tout préparés.

Finalement, on se transmet rarement des savoir-faire culinaires sous forme de "cours" ou de partage des secrets ; c'est plutôt en regardant faire qu'on apprend, et qu'on réinvente ensuite à sa sauce. Certaines cuisinières (plus rarement des cuisiniers) ont aussi réalisé des carnets de leurs recettes fétiches à l'attention des plus jeunes, qui ne les utiliseront peut-être pas tout de suite. D'une génération à l'autre, les produits changent cependant, les habitudes également. On devient végétarien, on découvre des mets exotiques, on a plus de pouvoir d'achat que ses parents, donc on mange des produits plus raffinés, donc on apprend à les cuisiner.

Transmettre les bonnes manières et les jolis services de table

Sophie s'étonne que les manières de table soient de moins en moins transmises et que certains jeunes se tiennent si mal à table que c'en est socialement gênant. Il y a pourtant une part d'éducation dans nos repas en famille, même si certains interdits ou certaines conventions nous semblent aujourd'hui étranges et injustifiées (pourquoi pas les coudes sur la table, en quoi est-ce si choquant ?).

La transmission passe certes par les papilles mais aussi par les pupilles : hériter de la jolie vaisselle de sa grand-mère peut permettre d'enjoliver l'ordinaire. Mais bien sûr qu'on peut utiliser au quotidien un service "de mariage", au contraire, cela augmente le plaisir de la table ! Certaines assiettes ont une histoire qu'on peut aimer se remémorer ensemble. Certes, les listes de mariage comptent de moins en moins d'argenterie et de services en porcelaines mais on peut aussi chiner dans les recycleries la belle vaisselle patrimoniale de familles inconnues.