L'association de science-fiction en Finistère la 29e dimension nous donne son point de vue sur le film The creator sorti en septembre 2023 et qui traite intelligemment du sujet de l'intelligence artificielle.

Dans son film The creator, sorti en France le 27 septembre 2023, Gareth Edwards aborde la question de l'intelligence artificielle par le prisme de la guerre mais aussi de l'amour... Le film est à la fois un thriller futuriste plutôt beau (la musique est signée Hans Zimmer) et avec du fond : une réflexion sur l'État et l'armement.