Le Créamobzh est un marathon créatif pour tester des mobilités durables en Bretagne ; le prochain a lieu le 15 octobre 2024 à Plougastel-Daoulas et tout le monde peut y participer.

Nos déplacements émettent beaucoup de CO2 et alimentent l’effet de serre qui réchauffe le climat… en tout cas quand il s’agit de voitures ou autres camions à moteur thermique. Mais beaucoup moins quand on est à vélo ou même en véhicule intermédiaire ; il existe en effet de nombreux prototypes d’engins pour se déplacer, il existe aussi des idées pour changer ses usages.

Trouver des idées, tester des prototypes, modéliser des expérimentations, c’est justement le but d’un Créamobzh, un marathon créatif comme celui qui est organisé le 15 octobre 2024 à Plougastel-Daoulas.

Ce sont des associations et des laboratoires de recherche de l’université de Bretagne occidentale qui ont lancé les Créamobzh, c’était dans le cadre d’un projet de recherche associant science et société autour des mobilités durables : Fabmobzh est terminé, mais il a débouché sur la création d'une association Ti mobzh qui soutient les mobilités durables en Bretagne ; c'est elle qui organise désormais le Créamobzh.

Mardi 15 octobre 2024 de 9h à 17h à l'espace Avel Vor, de Plougastel-Daoulas, la journée se déroulera ainsi :

En matinée, chaque équipe projet échangera avec les participantes et participants, en abordant les points techniques, les freins et les leviers.

L'après-midi, ce sera le moment d'élaborer des prototypes des projets et de planifier leur mise en œuvre.

Les projets proposés seront les suivants :

Cabane à Pouce à Lamballe

Création d’un vélo pliable

Transport à la demande et transport scolaire à Plougastel-Daoulas

Personnalisation de l'équipement de son vélo

Autopartage de véhicule électrique ou intermédiaire

Pour s'inscrire au Créamobzh du 15 octobre 2024

Un formulaire en ligne ou par mail à Ti-MOBZH@protonmail.com