La Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du bout du monde propose — en presqu'île de Crozon — un programme de 10 séances d'information, de partage d'expériences et d'accompagnement autour du diabète de type 2.

La CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) du bout du monde qui compte 170 membres des secteurs médicaux et paramédicaux, propose depuis l'an dernier un programme d'accompagnement des personnes atteintes de diabète de type 2. Une nouvelle session de 10 séances sera menée en 2025 en presqu'île de Crozon.

Le diabète de type 2 en progression constante

Le diabète est une maladie chronique qui se traduit par un excès de sucre dans le sang, dû à un mauvais fonctionnement du pancréas (ou parfois de l'utilisation de l'insuline par les cellules) avec des conséquences très graves : sur la cicatrisation des plaies (cause d'amputation), les nerfs (nerf optique notamment), la santé cardiovasculaire... On peut être diabétique de naissance (type 1) mais dans 92 % des cas, on devient diabétique (type 2) pour de multiples raisons. 4,3 millions de personnes sont concernées en France et la maladie progresse continuellement.

Les causes du diabète de type 2 peuvent être génétiques, mais aussi liées à nos modes de vie : alimentation ultra-transformée et pauvre en fibres (fruits et légumes), manque d'exercice physique, obésité et surpoids (la graisse, surtout abdominale) perturbe le fonctionnement du pancréas.

Beaucoup de malades ignorent leur état, car les symptômes apparaissent tardivement. Une simple prise de sang suffit pourtant à détecter le diabète. Quand sa glycémie est supérieure à 1g/litre de sang, on est pré-diabétique et quand le chiffre atteint 1,26, on est considéré comme diabétique.

Le diabète se traite, avec des médicaments et, dans les cas les plus sévères, avec une injection d'insuline quotidienne. On peut aussi l'équilibrer en veillant sur son hygiène de vie

Le programme d'appui santé autour du diabète de type 2

Vivre avec son diabète de type 2 est l'objectif du programme créé par Appui santé nord Finistère et repris par la CPTS du bout du monde localement. La diététicienne Catherine Weber coordonne le projet assuré par une quinzaine de professionnels de santé (pharmacienne, infirmières, médecins, kinésithérapeute) et même une patiente formée spécialement. Le programme consiste en 10 séances collectives au cours desquelles les personnes (orientées par leur médecin) peuvent s'informer sur la maladie, ses causes, ses manifestations et ses conséquences ; il s'agit aussi d'échanger et de partager son vécu du diabète, et d'élaborer par soi-même des stratégies pour équilibrer sa glycémie et éviter les crises. On s'y intéresse à l'alimentation (sans aller jusqu'à des cours de cuisine). Une séance est aussi consacrée à l'exercice physique adapté.

Diana Gergaut sait qu'elle souffre de diabète de type 2 depuis l'âge de 48 ans, après avoir suivi toutes sortes de régimes contre le surpoids depuis l'enfance. Elle reconnait qu'elle était cependant mal informée sur la maladie et sur ce que doit être l'alimentation des personnes diabétiques. D'abord réticente, elle a participé à une session complète du programme et a beaucoup appris. Elle se sent aussi rassurée, et moins seule, puisque le programme permet de créer des liens entre les participantes et participants.

Lutter contre les idées reçues sur le diabète de type 2

Beaucoup d'idées reçues concernent encore le diabète et Catherine Weber veille aussi à les faire évoluer : on peut consommer des desserts sucrés, mais il faut qu'ils soient intégrés dans un repas plutôt que pris isolément dans la journée, les féculents sont certes des "sucres lents" mais il est conseillé de les manger avec des légumes en accompagnement pour abaisser encore leur impact glycémique. Quant à l'exercice physique, il peut être adapté à chacune et chacun selon ses capacités, habitudes, goûts. Il vaut mieux se fixer des objectifs modestes et les tenir plutôt qu'être très ambitieux et abandonner trop vite. Avec les autres membres de son groupe, Diana s'est mise à la marche chaque mardi, et elle apprécie !