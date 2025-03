La Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) du bout du monde compte plusieurs associations en plus des professionnels ; car la santé est aussi une affaire citoyenne !

La CPTS (Communauté professionnelle territoriale de santé) du bout du monde compte 170 membres des secteurs médicaux et paramédicaux en presqu'île de Crozon et dans le Porzay. Parmi ces membres, plusieurs associations, dont certaines participent au Printemps des associations à Crozon le 22 mars 2025.

Si la presqu'île de Crozon et le Porzay ne sont pas tout à fait des "déserts médicaux", on note un manque évident de certains spécialistes (dentistes, dermatologues, ophtalmologistes, ORL, etc.), ce qui peut poser problème dans un bassin de population qui vieillit, malgré l'hôpital de Crozon ou le camion de prévention MarSoins du Bout du monde. Les associations, véritables actrices de santé, peuvent pallier certains manques, en particulier en ce qui concerne le quotidien des malades. Elles interviennent d'ailleurs au sein du CLS, contrat local de santé (émanation de l'Agence régionale de santé) où elles dialoguent avec des élus et professionnels de santé ou du médico-social (ambulances, aide à domicile en milieu rural).

Différents types d'associations complémentaires du système de santé

Plusieurs types d'associations de santé (au moins une quarantaine) œuvrent sur notre territoire : celles qui défendent les usagers et leurs droits, plutôt régionales, comme France asso ou l'UFC Que choisir (agréée santé), les associations locales de malades (Parkinson, lutte contre les addictions, cancers) ou liées à des handicaps (Association des paralysés de France), les associations d'accompagnement qui peuvent soutenir les aidants ou les proches des malades, ou des personnes dont la santé mentale est défaillante (La Soupape, la Balise).

Quand on est malade, on est souvent seul. Les associations permettent aussi de conserver les liens sociaux des malades, de leur permettre de sortir, de pratiquer des activités. Les médecins qui souhaiteraient orienter leur patientèle vers les associations doivent pouvoir en connaître les coordonnées et l'objet. D'où l'intérêt d'un rendez-vous comme le Printemps des associations et le rôle d'une structure comme la CPTS qui intègre progressivement les associations de santé.

Le Printemps des associations de santé de Crozon 2025 en pratique

Le 22 mars 2025, cet événement est ouvert et gratuit, sur inscription, de 10h à 13h à Ty Buez, le tiers-lieu de l'Ehpad du Centre hospitalier de Crozon. Une vingtaine d'associations locales seront présentes.

Au programme :

À 10h15, une table-ronde « Les associations de santé, des acteurs de proximité incontournables pour soutenir les patients et leur famille ».

À 11H15, quatre ateliers participatifs pour partager ses connaissances et ses pratiques :

Pour votre santé, bougez-plus, des activités physiques pour tous, c’est possible (sport adapté)

Handicap et école, les conditions d’une intégration réussie

Droits des malades et des usagers

L’annonce du diagnostic, une étape importante dans le parcours de soin

Renseignements

insertion@comcom-crozon.bzh

06 74 57 02 50